Stefan Kraft springt zum dritten Saisonsieg

Kraft, der nach der Qualifikation am Vortag noch Zweiter war, übernimmt damit auch die Führung in der "Raw-Air-Serie". Jan Hörl wurde als zweitbester ÖSV-Mann guter Fünfter, Manuel Fettner Neunter. Für Kraft war es insgesamt der 24. Weltcupsieg, womit er alleiniger drittbester ÖSV-Adler in der ewigen Bestenliste hinter Gregor Schlierenzauer (53 Siege/auch internationaler Rekordsieger) und Andreas Felder (25) ist. Er überholte Thomas Morgenstern (23).