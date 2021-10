Stefan Kraft enthüllte sein Wachs-Ebenbild im Madame-Tussauds

"Die Figur ist richtig toll geworden und sieht unglaublich realistisch aus - es ist fast ein bisschen schräg, wenn ich so direkt neben meinem "Zwilling" sitze", erklärte Kraft. Sein Double sitzt auf dem "Zitterbalken" und ist eingebettet in die Tiroler Berglandschaft mit Blick auf den Bergisel. Fans können sich neben ihn setzen und das Gefühl erleben, selbst einmal Skisprung-Adler zu sein. Zudem wurde eine Gondel in die Attraktion eingebaut, die als zusätzliche Fotomöglichkeit dient.

Kraft hatte bereits im Dezember 2019 eine dreistündige Vermessung seiner Maße absolviert. Nun steht seine Figur an der Seite von Sport-Doubles von Stars wie Hermann Maier, David Alaba oder Gerhard Berger.