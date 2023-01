Stark im Kollektiv, aber ohne Chance auf den Gold-Adler

Halvor Egner Granerud war auch in Garmisch nicht zu schlagen.

Sven Hannawald (2001/02), Kamil Stoch (2017/18) und Ryoyu Kobayashi (2018/19) gehören jenem elitären Zirkel der Skispringer an, die alle vier Springen bei einer Vierschanzentournee für sich entschieden haben. Es muss nicht dabei bleiben, denn Halvor Egner Granerud befindet sich zur Halbzeit der 71. Auflage ebenfalls auf Grand-Slam-Kurs. Der kühne Norweger segelt in seinem "Tunnel", nach dem Triumph in Oberstdorf krönte sich der 26-Jährige mit seinem 16.