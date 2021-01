Stadlober verlor in Toblach drei weitere Plätze

Die 27-jährige Gesamt-Sechste des Vorjahres wurde gestern im 10-km-Verfolgungsrennen in der klassischen Technik als Zwölfte klassiert, 65 Sekunden hinter der russischen Siegerin Julia Stupak, und fiel in der Gesamtwertung nach dem fünften Bewerb um drei Positionen an die 15. Stelle (+ 3:12 Min.) zurück. Die US-Amerikanerin Jessica Diggins baute ihren Vorsprung vor ihrer im Weltcup führenden Landsfrau Rosie Brennan auf 22 Sekunden aus. Stadlobers Teamkollegin Lisa Unterweger musste das Rennen aufgeben.

Bei den Herren dominieren weiter die Russen das Geschehen, Etappensieger Alexander Bolshunov führt bereits komfortable 2:06 Minuten auf Landsmann Artem Maltsev. Mika Vermeulen liegt auf Platz 42 (+ 9:19 Minuten).

Der für dieses Wochenende in Schöneben geplante Austria Cup musste nach Saalfelden verschoben werden.