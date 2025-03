Stadlober im Skiathlon nur auf Platz 16: Gold an Schwedin Andersson

Im Skiathlon über 20 km kam die Salzburgerin am Sonntag bei regnerischen Verhältnissen nicht über den 16. Platz hinaus. Damit muss die 32-Jährige bei ihrer siebenten WM-Teilnahme weiter auf die erste Medaille warten, in ihrer Paradedisziplin war die Olympia-Bronzene von 2022 mit einem Rückstand von 2:08,0 Minuten auf die siegreiche Schwedin Ebba Andersson chancenlos.

Vor den Augen des norwegischen Königs Harald, der am Sonntag erstmals persönlich bei der WM zugegen war, und Königin Sonja setzte sich Titelverteidigerin Andersson in einem packenden Zielsprint vor etwa 16.000 Zuschauern im Granåsen-Langlaufstadion hauchdünn nach Fotofinish gegen Lokalmatadorin Therese Johaug durch. Bronze im Rennen über 2 x 10 km mit Ski-Technikwechsel ging an die schwedische Sprint-Weltmeisterin Jonna Sundling (+10,2 Sek.). Während die 36-jährige Johaug, die zu Saisonbeginn nach der Geburt ihrer Tochter ihr Comeback nach zweijähriger Pause gefeiert hatte, knapp ihre 15. WM-Goldene verpasste, jubelte Andersson über ihren vierten WM-Titel.

Die rot-weiß-rote WM-Debütantin Katharina Brudermann belegte den 34. Rang. Stadlober verlor schon zu Beginn des Rennens den Anschluss an die Spitze im klassischen Stil und lief lange Zeit alleine. Beim Skiwechsel zur Rennhälfte hatte sie als 14. bereits einen Rückstand von einer Minute.

