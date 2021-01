Stadlober hat Aufholbedarf

Die Radstädterin wies nach dem gestrigen 10-km-Verfolgungsrennen in Val Müstair 2:08 Minuten Rückstand auf die Gesamtführende Jessica Diggins aus den USA auf und liegt auf Platz 18. Diggins hatte sich in der letzten von vier Runden von ihren Konkurrentinnen abgesetzt und liegt nun vor Landsfrau Rosie Brennan (+ 5 Sek.) und Frida Karlsson (Swe/+10) in Front. Stadlober war mit der achtbesten Laufzeit ebenfalls zufrieden. "Ich bin bei der Musik dabei", sagte die 27-Jährige.

Bei den Männern behielt der Russe Alexander Bolschunow die Führung vor seinem Landsmann Artjom Malzew, dem schon 53 Sekunden fehlen. Dritter ist der Franzose Maurice Manificat (+1:07). Österreichs Beitrag Mika Vermeulen verlor zwei Ränge und ist mit nun 4:57 Minuten Rückstand auf Platz 44 zu finden.

Nun übersiedelt der Tour-Tross nach Toblach, wo es morgen mit Skating-Einzelrennen weitergeht.