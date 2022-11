Skispringer brauchen keinen Schnee

Beim heuer vorgezogenen Weltcupauftakt am Wochenende in Wisla warten zwei Hybrid-Bewerbe auf die weltbesten Skispringer: Zwar wird in einer Eisspur angefahren, allerdings auf Matten gelandet. Anders wäre jetzt ein Springen in der polnischen Stadt nicht durchführbar gewesen. "Ich wünsche mir, dass der Weltcup im Winter stattfindet und alles auf Schnee ist. Aber heuer ist es eine super Alternative, dafür dass wir Fernsehzeiten bekommen und einen weiteren Wettkampf haben", blickt Stefan Kraft dem Auftakt mit gemischten Gefühlen entgegen.

Für Österreichs Parade-Adler verheißt ein vorgezogener Saisonstart für gewöhnlich wenig Gutes. "Ich bin bisher immer erst am Schluss der Saison so richtig in Form gekommen", sagt der Team-Olympiasieger, der sein Sommertraining deshalb umgestellt hat, um eben gleich von Beginn weg vorne mitmischen zu können.

Mitte Oktober ließ Kraft die gesamte heimische Elite bei den nationalen Meisterschaften auf der Normalschanze hinter sich, auch aus dem Sommer-Grand-Prix hat Kraft einen Podestplatz mitgenommen. "Mit meinem Grand-Prix-Abschneiden bin ich sehr zufrieden gewesen. Es waren vereinzelt sehr gute Sprünge dabei", ließ der aktuelle Normalschanzen-Weltmeister wissen. Die Konstanz habe da noch gefehlt. Daran wurde gearbeitet. "Ich glaube, ich brauche mich nicht verstecken."

Zwei Oberösterreicher in Wisla

Auch die Damen starten am Samstag in Wisla in die Saison. Überfliegerin Sara Marita Kramer hielt sich mit großen Kampfansagen noch zurück. Die Weltcup-Titelverteidigerin gab an, dass es derzeit erst "bergauf geht". "Mein Ziel ist es, wieder ganz vorne mitkämpfen zu können und eine der Besten zu sein", sagte die 21-Jährige.

Mit Jacqueline Seifriedsberger sowie dem zuletzt im Continental-Cup engagierten Michael Hayböck sind zwei Oberösterreicher im ÖSV-Aufgebot.