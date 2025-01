Skispringen: Seifriedsberger/Pinkelnig in Zao Superteam-Dritte

Das routinierte ÖSV-Duo schloss mit 643,1 Punkten und damit nur um 0,1 Zähler hinter den zweitplatzierten Norwegerinnen Thea Minyan Björseth/Eirin Maria Kvandal ab. Die Deutschen Selina Freitag/Agnes Reisch siegten nach insgesamt sechs Durchgängen mit 4,3 Punkten vor Rot-Weiß-Rot.

Die in Summe auf 93,5, 93 und 95,5 m gekommene Seifriedsberger hatte ihr Team im ersten Durchgang in Front gebracht, Pinkelnig (92, 98, 93,5) rutschte auf Position vier ab. Ab Heat drei waren die Oberösterreicherin und die Vorarlbergerin Dritte, wobei es sich im letzten Durchgang zuspitzte. Reisch brachte die Deutschen mit 99,5 m trotz nicht optimaler Landung voran. 102,5 m genügten Kvandal nicht, da sie den Sprung rodelte. Knapp reichte es für Rang zwei. Auch im Nationencup liegt Deutschland (2.243 Punkte) vor Norwegen ((2.028) und Österreich (1.842) in Front.

"Die Ältesten waren wir definitiv"

Die 36-jährige Pinkelnig hatte sich und ihre 34-jährige Teamkollegin vor dem Bewerb als "Grannies" (Großmütter) im Kampf gegen die meist deutlich jüngere ausländische Gegnerschaft bezeichnet. "Die Ältesten waren wir definitiv", bestätigte Seifriedsberger. "Gemeinsam waren wir echt stark, das Podium ist nicht zum Abholen." Pinkelnig fand es "super-cool. Der Weg stimmt." Am Sonntag (8.00 Uhr, live ORF 1) steht auf der Normalschanze noch eine Einzelkonkurrenz auf dem Programm, im ersten Bewerb am Freitag war Pinkelnig Dritte geworden.

