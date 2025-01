Skispringen: Seifriedsberger Dritte in Villach, Schmid siegte

Die Deutsche sprang auf 95,5 und 97 Meter und gewann vor der Halbzeitführenden Nika Prevc. Erstmals in dieser Saison schaffte es Jacqueline Seifriedsberger als Dritte auf das Podest. Die 33-jährige Oberösterreicherin lag nur 0,2 Zähler vor der Salzburgerin Lisa Eder, die Vierte wurde. Für Seifriedsberger war es der insgesamt 20. Weltcup-Podestplatz.

"Es ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen. Es war echt ein cooler zweiter Sprung, daheim am Stockerl stehen, es gibt nichts Schöneres", meinte Seifriedsberger lächelnd. Sie habe sich sehr schwer getan mit der Umstellung von den großen auf die kleine Schanze. Für den zweiten Bewerb am Dreikönigstag möchte sie "da weiter tun, wo ich heute aufgehört habe".

Nika Prevc mit Schanzenrekord in Quali

Vor Prevc, die am Vormittag in der Qualifikation mit 102 Metern neuen Schanzenrekord gesprungen war, wurde von der Jury wohl auch wegen deren guter Form verkürzt. Sie landete aber nur bei 94 Metern und am Ende fehlten der Slowenin 4,5 Punkte auf die nun vierfache Saisonsiegerin Schmid (vormals: Althaus). Die 28-jährige Deutsche jubelte über ihren insgesamt 19. Weltcupsieg.

Mit Eva Pinkelnig kam eine dritte ÖSV-Springerin als Siebente in die Top Ten. Punkte holten auch Julia Mühlbacher (17.) und Meghann Wadsak (26.). Die erstmals in dieser Saison für die an einer Gürtelrose erkrankte Sara Marita Kramer eingesetzte Chiara Kreuzer verpasste als 45. die Qualifikation.

Am Dreikönigstag (14.20 Uhr/live ORF 1) geht ein weiterer Bewerb in Villach über die Bühne. Es ist übrigens die zweite von insgesamt fünf Stationen der Frauen, wo vom kleinen Bakken gesprungen wird. In Hinzenbach (21. bis 23. Februar) steht ein weiterer Heimbewerb an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper