Skispringen: Prevc siegte in Ljubno nach Sturz von Björseth

Die Lokalmatadorin profitierte am Samstag vom schweren Sturz der halbzeitführenden Norwegerin Thea Minyan Björseth, die mit 97 Metern im ersten Heat den Schanzenrekord von Daniela Iraschko-Stolz ausgelöscht hatte. Björseth fiel vornüber und überschlug sich mehrfach. Sie wurde noch Dritte hinter Prevc und Selina Freitag (GER). Lisa Eder und Jacqueline Seifriedsberger landeten auf Rang vier und fünf.

Schmerzhafte Verletzungen

Mit Eva Pinkelnig auf Position acht kam eine dritte Österreicherin in die Top Ten. Punkte holten auch Julia Mühlbacher sowie Chiara Kreuzer auf den Plätzen 16 und 20. Eder lag mit dem kleinst-möglichen Vorsprung von 0,1 Zählern vor Seifriedsberger, auf das Podest bzw. die gestürzte Björseth fehlten ihr 2,6 Punkte. Die Norwegerin, die als Letzte in den Bewerb gegangen war, blieb lange im Auslauf liegen und musste dann ins Krankenhaus nach Ljubljana abtransportiert werden. Nach ersten Diagnosen trug die 21-Jährige schmerzhafte Verletzungen am linken Knie und linken Ellenbogen davon.

Thea Minyan Björseth stürzte schwer. Bild: GEPA pictures/ Matic Klansek

"Der Probedurchgang war recht cool, im ersten war ich ein bisserl nervös, im zweiten ist es besser gegangen", lautete Eders kurzes Resümee zu Rang vier. Seifriedsberger ortete bei sich zwei "brave" Sprünge. "Ganz so ist es mir noch nicht geglückt, aber ich bin trotzdem zufrieden. Aber für die Lisa freut es mich auch."

