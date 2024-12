Skispringen: Pinkelnig zum Auftakt der "Two Nights Tour" Dritte

Die Vorarlbergerin verbuchte am Dienstag zum Jahresausklang ihren ersten Stockerlplatz in dieser Saison samt Schanzenrekord. Auf die slowenische Siegerin Nika Prevc (275,8 Punkte) fehlten Pinkelnig 16,5 Zähler, Rang zwei ging an die Norwegerin Eirin Maria Kvandal (-7,2). In die Top 10 schafften es auch Lisa Eder als Siebente und Jacqueline Seifriedsberger als Neunte.

Pinkelnig zeigte im 30er-Feld samt K.o.-Format zwei starke Sprünge über 134 und 137,5 m, wobei Letzteres Schanzenrekord für den großen Garmischer Bakken im Frauen-Weltcup bedeutete. Dadurch verbesserte sich die 36-Jährige von Rang fünf aufs Podest. Für die ÖSV-Frauen war es nach zwei dritten Plätzen durch Eder das dritte Stockerl in diesem Winter. "Das Jahr 2024 so beenden zu dürfen ist ein Wahnsinn. Es ist unglaublich viel passiert vom Sieg in Oberstdorf am 1. Jänner bis jetzt. Ich bin dankbar für alles, was ich erleben durfte", sagte Pinkelnig. "Wir werden es natürlich ein bisserl feiern."

Eder bilanzierte mit Sprüngen über 127,5 und 132,5 m, während sich Seifriedsberger nach einem misslungenen ersten Satz (119 m) mit 133,5 m vom zwölften auf den neunten Platz verbesserte. Julia Mühlbacher, die mit einer Verkühlung in den Bewerb gegangen war, wurde 19. Die Oberösterreicherin hatte in Durchgang eins das direkte Duell mit Pinkelnig verloren. Marita Kramer verpasste als 24. den finalen Durchgang der Top 20.

Mit dem Jahreswechsel zieht der Tross der Skispringerinnen von Garmisch nach Oberstdorf, wo am Mittwoch gleich der zweite und letzte Tour-Bewerb stattfindet. Das Springen beginnt um 16.15 Uhr, unmittelbar davor findet die Qualifikation statt.

