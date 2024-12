Skispringen: Pinkelnig in China Fünfte

Eva Pinkelnig belegte am Samstag bei Eiseskälte und wechselnden Windbedingungen Rang fünf, auf das Podium fehlten ihr rund neun Punkte. Die Deutsche Katharina Schmid feierte im dritten Bewerb des Winters den zweiten Sieg. Die Weltmeisterin gewann überlegen vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal und Weltcup-Titelverteidigerin Nika Prevc aus Slowenien.

"Herausfordernde Bedingungen"

"Es sind herausfordernde Bedingungen gewesen, aber ich habe eine sehr, sehr gute Leistung abrufen können. Natürlich gibt es noch immer was zu tun, aber wir sind auf dem Weg, die Saison ist noch lang", sagte Pinkelnig. Die in Lillehammer drittplatzierte Salzburgerin Lisa Eder landete an der elften Stelle. Die restlichen Österreicherinnen kamen nicht in die Top 18. Am Sonntag geht in China ein weiterer Normalschanzenbewerb in Szene.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper