Skispringen: Pinkelnig gewann zweites Einzelspringen in Zao

Die Vorarlbergerin sprang am Sonntag bei dichtem Schneefall in Japan zum achten Mal in Serie aufs Podest, die 34-Jährige siegte mit einem knappen Vorsprung von 1,3 Punkten auf die Deutsche Selina Freitag, Dritte wurde die Norwegerin Anna Odine Ström (+10,0). Sara Marita Kramer landete auf Platz neun, direkt vor Chiara Kreuzer, die Zehnte wurde.

Pinkelnig überzeugte am Sonntag mit Sprüngen auf 96,0 und 98,5 Metern und verhinderte damit hauchdünn den ersten Weltcup-Sieg von Freitag überhaupt. In der Gesamtwertung hat Pinkelnig als Führende bereits einen Vorsprung von 263 Punkten auf ihre deutsche Verfolgerin Katharina Althaus. Beim ersten Einzelspringen in Zao am Freitag war Pinkelnig noch Zweite hinter der Kanadierin Alexandria Loutitt geworden, Kreuzer als Dritte ebenfalls aufs Stockerl gesprungen. Am Samstag hatten Pinkelnig und Kreuzer die Weltcup-Premiere des Super-Team-Bewerbs für sich entschieden, ein Duo-Wettkampf mit drei Durchgängen.

