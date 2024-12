Skispringen: ÖSV-Team für Tournee wie erwartet

Das rot-weiß-rote Team umfasst Stephan Embacher, Michael Hayböck, Jan Hörl, Stefan Kraft, Markus Müller, Maximilian Ortner und Daniel Tschofenig. Die so erwartete Aufstellung ohne Routinier Manuel Fettner gab der Skiverband am Mittwoch bekannt. Bei den Bewerben in Innsbruck und Bischofshofen darf zusätzlich auch noch ein nationales Kontingent starten.

