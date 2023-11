Skispringen: Oberösterreicher erleidet Kreuzbandriss

Der 27-jährige Oberösterreicher, der aktuell in der zweiten Trainingsgruppe von Trainer Florian Liegl im Einsatz ist, kam nach einem weiten Sprung bei 137 Metern bei der Landung zu Sturz.

Steiner erlitt dabei einen Kreuzband-Riss sowie Meniskus- und Seitenbandverletzungen im linken Knie.

Er wurde noch am selben Nachmittag im Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck operiert. Die Rehabilitation wird mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Mehr zum Thema Salzkammergut Video: Ebenseer springt am Kulm Salzkammergut-Rekord BAD MITTERNDORF. Skispringer Maximilian Steiner flog im Probedurchgang des Skifliegens am Kulm zu 236 Meter. Video: Ebenseer springt am Kulm Salzkammergut-Rekord

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper