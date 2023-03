Skispringen: Kraft bei Windlotterie in Lahti hinter Kobayashi Zweiter

Dem 29-Jährigen fehlten am Sonntag am windigen Schauplatz seiner zwei WM-Triumphe von 2017 nach dem in einem Durchgang entschiedenen Bewerb mit zahlreichen Unterbrechungen etwas mehr als vier Punkte auf den Japaner Ryoyu Kobayashi. Daniel Tschofenig verpasste an der vierten Stelle hinter dem Deutschen Karl Geiger das Podest lediglich um wenige Zähler.

Auch der sechstplatzierte Michael Hayböck kam ins Spitzenfeld. Etliche Topspringer hatten hingegen Pech mit den Bedingungen und landeten wie Weltcup-Gesamtsieger Halvor Egner Granerud (46.) im geschlagenen Feld. Abgeschlossenen wird der Wettkampfwinter kommendes Wochenende auf der Flugschanze von Planica.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper