Pinkelnig schrie ihre Freude über WM-Silber hinaus

Die Führende im Gesamt-Weltcup, Eva Pinkelnig, die in dieser Saison sechs Skispringen für sich entschieden hat, eröffnete die Nordische Ski-WM in Planica aus österreichischer Sicht höchst erfreulich. Die 34-Jährige aus Dornbirn holte im Bewerb von der Normalschanze ihre erste Einzelmedaille – und zwar Silber, 2,2 Punkte hinter der Deutschen Katharina Althaus. Bronze ging an die Norwegerin Anna Odine Stroem.

Zweitbeste rot-weiß-rote Athletin war Julia Mühlbacher, die auf Rang elf landete. „Ich bin megahappy mit meinen beiden Sprüngen. Ich hatte meine Nerven im Griff. Ich war schon froh, dass ich dabei bin. Ein bisschen Herzklopfen hatte ich im Finale schon, jetzt freue ich mich auf das, was noch kommt“, sagte die 18-Jährige aus Schalchen. Die Junioren-WM-Dritte hatte sich nach massiven Rückenproblemen eindrucksvoll zurückgemeldet. Sie spürt die Leichtigkeit des Seins. „Unglaublich, dass ich jetzt bei den Großen so weit vorne bin“, staunte Mühlbacher (ASVÖ SC Höhnhart).

Die Top Drei trennten nur 3,1 Zähler. „Es ist ein absolut verdientes Podest, wir dominieren die Saison“, betonte Pinkelnig, die ihrer Freude freien Lauf ließ und damit ihre eigene Schlagzeile schrieb, die wie folgt lauten sollte: „Pinkelnigs Jubelschreie hallten von Planica bis nach Vorarlberg“, sagte die Überfliegerin mit einem Lächeln.

Nicht einmal zwischenzeitliche Probleme mit dem Setup (Stichwort Anzugkorrektur) vermochten sie aus der Bahn zu werfen. „Bei meinen Sprüngen war ich überhaupt nicht nervös, beim Material schon. Da gab es ein bisschen was zu checken“, sagte Pinkelnig, deren Punktlandung ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer zu Tränen rührte.

Für Chiara Kreuzer (14.) und Sara Marita Kramer (23.) lief der Wettkampf alles andere als nach Wunsch, der Stachel der Enttäuschung steckte tief. „Es hilft nichts. Ich muss weiterkämpfen und wieder Vertrauen aufbauen“, sagte Kramer.

Der Medaillenspiegel:

Manuel Fettner nicht nominiert

Österreichs Herren-Quartett für die heutige Qualifikation auf der Normalschanze (17.45 Uhr, ORF 1) steht mit Stefan Kraft, dem Theninger Michael Hayböck, Daniel Tschofenig und Jan Hörl fest. Nicht dabei ist Olympia-Silbermedaillengewinner Manuel Fettner, der in der ÖSV-internen Ausscheidung auf der Strecke blieb. „Es war relativ klar, dass es ihn erwischt“, sagte Cheftrainer Andreas Widhölzl, der seiner Equipe einiges zutraut: „Wir haben gut regeneriert, Ski getestet und sehr ordentlich trainiert“, sagte der Tiroler. Den besten Eindruck im Training hinterließen der Weltcup-Führende Halvor Egner Granerud und die beiden Slowenen Anze Lanisek und Timi Zajc, der mit 103,5 Metern die Tageshöchstweite erzielte. Hayböck, der gestern drei Mal unter den Top 20 landete, stellt sich auf Bewerbe mit Rückenwind ein. „Abgesehen davon ist es sicher stabil und gut zu springen“, glaubt der 31-Jährige.

Vor den „Adlern“ sind heute (11 und 14.15 Uhr, ORF 1) die Kombiniererinnen im Einsatz. Die Hoffnungen ruhen auf Lisa Hirner, die in dieser Weltcup-Saison schon vier Mal auf dem Stockerl landete. In Ramsau wurde die 19-Jährige Zweite, in Lillehammer und zwei Mal in Otepää Dritte.

