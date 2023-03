Sieg für ÖSV-Männer im Weltcup-Teambewerb von Lahti

Die WM-Bronze-Gewinner Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl und Stefan Kraft jubelte am Samstag wie auch schon in Zakopane über Platz eins. Das ÖSV-Quartett setzte sich klar vor Slowenien und Polen durch. Damit bauten die Österreicher ihren ohnehin bereits großen Vorsprung im Nationencup weiter aus. Am Sonntag folgt in Finnland ein Einzelbewerb. Kommendes Wochenende steht noch das dreiteilige Saisonfinale auf der Flugschanze von Planica auf dem Programm.

Gute Nachrichten von Kubacki

Gute Nachrichten kamen indes aus Polen von Dawid Kubacki. Der Gesamtweltcupzweite hatte – wie berichtet – seine Saison vergangenes Wochenende aufgrund eines lebensbedrohlichen kardiologischen Notfalls seiner Frau vorzeitig beendet. Mittlerweile sei seine Gattin stabil und mache jeden Tag Fortschritte, berichtete der Ex-Weltmeister am Samstag auf Instagram.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper