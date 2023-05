Sie stellte sich tot: Biathletin von Braunbären überrascht

Bären-Schock für die finnische Biathletin Erika Jänkä: Während ihres Trainings in Finnland begegnete sie zwei Braunbären im Wald. Der eine habe sie ignoriert, der andere sei aggressiv auf sie zugegangen, wie sie der finnischen Zeitung „Kuhmolainen“ schilderte. Die 27-Jährige habe sich daraufhin instinktiv auf den Boden gelegt und reagierte damit goldrichtig.

Der Bär sei zwar auf Tuchfühlung gegangen, letztlich ließ er sie aber in Ruhe. „Ich habe ihn an meinen Knöcheln und Füßen gespürt“, berichtete Jänkä. In einem emotionalen Instagram-Post ließ sie die Geschehnisse Revue passieren. „Die gestrige Begegnung in freier Wildbahn wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Die Erfahrung einer starken, sicheren Todesangst ist etwas, auf das man sich nicht vorbereiten kann.“

Jänkä war für Finnland zuletzt bei der WM 2023 in Oberhof und auch 2022 bei den Olympischen Spielen in Peking am Start gewesen.

