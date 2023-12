Seriensieger Riiber in Ramsau der große Gejagte

Rekord-Weltcupsieger Jarl Magnus Riiber hat in der Nordischen Kombination schon wieder vier Siege en suite gefeiert, nur beim Saison-Auftaktbewerb in Ruka hatte er gegenüber Landsmann Jens Luraas Oftebro im Sprint das Nachsehen. Nicht nur deshalb ist er ab heute beim Heim-Weltcup in Ramsau am Dachstein für Österreichs Kombinierer der große Favorit.

"Jarl ist momentan derjenige, der den Ton angibt", gibt Johannes Lamparter, die größte rot-weiß-rote Hoffnung heute im Massenstartbewerb (13.45/17 Uhr) sowie am Samstag im Kompakt-Format (9.15/15.30, jeweils live ORF 1), zu. Besonders stark mache den Norweger eben seine Sprungstärke, seinen Vorsprung auf der Loipe verwalte er dann oft geschickt.

Wie auch andere ÖSV-Athleten ist Lamparter freilich gespannt, wie der Massenstart auf der engen, 2,5 Kilometer langen Runde wird. "Es ist doch recht eng mit zackigen Kurven. Das könnte ein Gemetzel werden in der ersten Runde", befürchtet der Tiroler. Teamkollege Franz-Josef Rehrl stimmte zu: Er könne sich nicht vorstellen, dass alle heil durch die erste Kurve kommen. "Hoffentlich ist es nicht mein Ski oder Stock, der abbricht. Aber ein bisschen Material wird es schon putzen." Die Loipe sei eine der anspruchsvollsten im Weltcup-Kalender. "Da muss man läuferisch voll parat sein."

Den bisher letzten ÖSV-Weltcupsieg in Ramsau holte Mario Stecher 2010. Bei den Damen will Lisa Hirner, im Vorjahr in der Steiermark schon Zweite, die bislang dominanten Norwegerinnen ärgern.

