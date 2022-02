Sepp Lichtenegger: Einer, der gerne das Weite suchte

Ab morgen gehen die weltbesten Skispringerinnen einmal mehr beim Weltcup-Wochenende in Hinzenbach in die Luft. Eine oberösterreichische Legende wird das nur von der Ferne aus beobachten. In wenigen Tagen am 28. Februar begeht Josef Lichtenegger aus Bad Goisern seinen 84. Geburtstag. Der "Sepp" suchte selber gerne das Weite.