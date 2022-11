Seifriedsberger will diese Saison wieder hoch hinaus

Wenn die Skispringer heute im polnischen Wisla mit der Qualifikation in die neue Weltcup-Saison abheben, landen sie wie beim Sommer-Grand-Prix auf grünen Sprungmatten statt auf weißem Kunstschnee. Die ÖSV-Aktiven haben sich zuletzt auf dem Innsbrucker Bergisel noch auf die Hybridverhältnisse eingesprungen. "Die Mädels brennen auf den Auftakt", sagt Frauen-Cheftrainer Harald Rodlauer.

So auch die Innviertlerin Jacqueline Seifriedsberger, die in Wisla schon ihren 146. Weltcup bestreitet. "Ich bin fit und freue mich, wenn es losgeht", sagt die 31-Jährige. Nach schwerer Knieverletzung war Seifriedsberger letzten Winter einmal mehr zurückgekehrt, zuletzt schaute sie sich auch bei einem Gang auf den Traunstein die Welt von oben an. Wie viele Kolleginnen ist sie in der WM-Saison vor allem heiß auf eine besondere Premiere für die Damen. Im Rahmen der Raw-Air-Tour dürfen sie erstmals auf einer Skiflugschanze das Weite suchen.