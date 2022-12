Sehnsucht nach dem "Goldenen Adler"

Stefan Kraft sprang in dieser Saison bereits vier Mal auf das Stockerl, in Kuusamo triumphierte er. Wie läuft die Tournee 2022/23?

So schön die Jubiläums-Vierschanzentournee 2021/22 – es war die 70. – mit dem Tagessieg des aktuell nach einer Knieoperation rekonvaleszenten Salzburgers Daniel Huber zu Ende ging, so groß ist die Sehnsucht nach einem Gesamt-Triumph beim Skisprung-Spektakel um den Jahreswechsel. Die rot-weiß-roten Athleten warten seit sage und schreibe acht Jahren auf einen Gesamt-Triumph, Stefan Kraft kam 2014/15 in den Genuss, den "Goldenen Adler" zu stemmen.