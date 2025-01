"Schummel-Vorwürfe gegen Ösi-Springer"

Stefan Kraft, der 2015 als bis dato letzter rot-weiß-roter "Adler" die Vierschanzentournee für sich entschieden hat, nimmt die heutige Qualifikation in Innsbruck (13.30 Uhr, ORF 1) mit großer Zuversicht in Angriff. "1, 2, 3. Ich freue mich so auf die Stimmung in Österreich. Der Bergisel kann eine Diva sein, aber wir kennen die Schanze bestens. Ich versuche die zwei Jungen zu ärgern.