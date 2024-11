Saisonende für Skispringer Daniel Huber wegen Knie-Operation

Das gab der ÖSV am Samstag bekannt. Der 31-jährige Salzburger, der auch regierende Skiflug-Weltcupsieger ist, hatte nach den ersten Trainings in Lillehammer über starke Schmerzen geklagt. Eine Magnetresonanztomografie wurde am Freitag in Linz gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass eine bereits bekannte Knorpelfraktur die starken Schmerzen im Kniegelenk verursacht. Huber wird sich deshalb in den nächsten Tagen einer Operation am betroffenen Knorpel sowie zur besseren Gelenksstabilisierung auch am Seitenband unterziehen.

Der Salzburger fügt damit seiner langen Verletzungsliste ein weiteres Kapitel hinzu. Das erneut betroffene, rechte Knie hatte ihm immer wieder Probleme bereitet, außerdem hatte sich Huber im März des Vorjahres einer Hüft-OP unterziehen müssen.

Sechsmonatige Sprungpause

"Leider bedeutet das eine rund sechsmonatige Sprungpause und damit das Saisonende für Daniel. Das ist natürlich sehr bitter, aber Daniel blickt schon wieder optimistisch und positiv nach vorne", berichtete Florian Liegl, der Sportliche Leiter Ski nordisch im ÖSV in einer Aussendung. Huber habe auch in der Vergangenheit oft bewiesen, dass "gerade für ihn 'Resilienz' kein Fremdwort ist und dass er immer wieder stärker zurückgekommen ist".

