Riiber meldete sich mit achtem Saisonsieg zurück

Der Norweger steht nach dem ersten Tag des Seefeld-Triples der Nordischen Kombinierer souverän an der Spitze, er triumphierte bei seinem ersten Einsatz in diesem Jahr klar vor dem Deutschen Vinzenz Geiger und dem Tiroler Weltcupspitzenreiter Johannes Lamparter. Der Langlauf wurde nach der Reihenfolge des provisorischen Durchgangs vom Donnerstag gestartet, gestern verhinderte zu starker Wind das Springen.

Riiber ging mit fast einer Minute Vorsprung in die Loipe und ließ auf den 7,5 Kilometern auf dem Weg zu seinem achten Saisonsieg im Weltcup nichts anbrennen. Lamparter war trotzdem zufrieden. "Das ist mein erstes Stockerl in Österreich, das werde ich genießen und aufsaugen", sagte der 20-jährige Weltmeister, der nach dem achten Podestplatz in dieser Saison ein heißer Edelmetallanwärter bei den Olympischen Winterspielen in Peking ist. Steigerungspotenzial sieht Lamparter, dessen Vorsprung auf Riiber in der Gesamtwertung auf 80 Punkte geschmolzen ist, beim Springen.