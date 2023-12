Ramsau ist für die Kombinierer bereits gerüstet

Die Bedingungen seien in den 24 Jahren, in denen er Obmann des WSV Ramsau sei, "noch nie so perfekt" gewesen, sagte der frühere Weltklasse-Langläufer und OK-Chef der Rennen, Alois Stadlober, gestern bei der Präsentation der geplanten Rennen. Am Freitag in einer Woche gibt es beim Zehn-Kilometer-Bewerb der Herren einen Massenstart, die fünf Kilometer der Damen am Samstag werden wie die 7,5 Kilometer der Männer dann im neuen Compact-Modus durchgeführt, bei dem statt den Punkten die Platzierungen im Springen die Rückstände für den Langlauf bestimmen.

Der Ramsauer Bürgermeister Ernst Fischbacher bestätigte auch, dass die Gemeinde weiter mit Nachdruck an einer möglichen Bewerbung für die Nordische Ski-WM 2031 oder auch 2033 arbeite. Wie viel Geld dafür aufgebracht werden müsste, wollte Fischbacher nicht nennen, er konkretisierte allerdings, dass für eine WM-Ausrichtung drei größere Infrastrukturmaßnahmen notwendig seien.

Neben einer "kleineren" Adaption der Schneeanlage und einer Tiefgarage für das Stadion sei vor allem eine Modernisierung der veralteten und zu kleinen Sprungschanze in der Ramsau erforderlich. Bis 15. März 2024 müsse der Fragenkatalog der FIS abgearbeitet werden, im Juni falle dann voraussichtlich die Entscheidung des Österreichischen Skiverbandes über eine allfällige österreichische Bewerbung, die Vergabe dürfte 2026 erfolgen.

