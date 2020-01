Pole Kubacki gewinnt die 68. Vierschanzentournee

Der Führende nach drei Bewerben verteidigte am Dreikönigstag seine Position mit dem Tagessieg in Bischofshofen souverän, in der Tageswertung hatte er 9,9 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Karl Geiger. Der musste sich in der Tournee-Gesamtwertung hinter dem Norweger Marius Lindvik mit Rang drei begnügen.

Stefan Kraft wurde als bester Österreicher Tages-Vierter und Gesamt-Fünfter. Es war sein dritter vierter Platz bei dieser Tournee. Den heuer ersten österreichischen Podestplatz bei dieser Traditionsveranstaltung verpasste er gegenüber Lindvik um 2,0 Punkte. Gesamt-Vierter wurde der Japaner Ryoyo Kobayashi, in der Tageswertung diesmal Siebenter.

Für Polen war es der insgesamt vierte Tournee-Gesamtsieg. Davor hatten Adam Malysz 2000/01 sowie Kamil Stoch 2016/17 und 2017/18 zugeschlagen.

Steckbrief des Siegers Dawid Kubacki:

Geboren: 12. März 1990 in Nowy Targ

Wohnort: Szaflary

Größe/Gewicht: 1,80/64 kg

Familienstand: verheiratet

Verein: TS Wisla Zakopane

Trainer: Michal Dolezal (Cheftrainer Polen)

Größte Erfolge:

Olympia: Bronze 2018 Pyeongchang

Nordische WM: Gold Normalschanze 2019 Seefeld, Team-Gold 2017 Lahti, Team-Bronze 2013 Val di Fiemme

Skiflug-WM: Team Bronze 2018 Oberstdorf, 10. 2018

Weltcup (Debüt 26.1.2009): 1 Sieg (Val di Fiemme)

Vierschanzen-Tournee: Sieger 2019/20, 4. 2018/19



