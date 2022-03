Der Wettergott meint es gut mit dem Saisonfinale der Skispringer in Planica. Strahlender Sonnenstein und frühlingshafte Temperaturen lassen in diesem Fall auch die Herzen der Athleten höher schlagen: noch ein paar Flugsekunden genießen und dazwischen die Seele baumeln lassen. Traditionell findet am Abend auch immer ein gemütliches Beisammensein aller Nationen statt.