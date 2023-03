Pinkelnig verpasst WM-Medaille auf der Großschanze

Der Normalschanzen-Zweiten fehlten am Mittwoch acht Punkte auf die Podestränge. Während die Mitfavoritin leer ausging, feierte Alexandria Loutitt einen Überraschungserfolg. Die Kanadierin gewann klar vor Titelverteidigerin Maren Lundby (NOR). Bronze ging an die bisher in Planica dreimal vergoldete Deutsche Katharina Althaus.

Zweitbeste Österreicherin zum Abschluss der Frauen-Bewerbe auf den Schanzen war Chiara Kreuzer auf Rang neun. Sara Marita Kramer wurde Zwölfte, Julia Mühlbacher 18.

