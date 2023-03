Pinkelnig reichte ein elfter Platz zum vorzeitigen Sieg im Gesamt-Weltcup

Am 5. Dezember 2014 gab sie auf der kleinen Schanze von Lillehammer im Alter von bereits 26 Jahren ihr Weltcup-Debüt bei den Skispringerinnen, am Montag hatte Eva Pinkelnig in dem norwegischen Ort wieder ein besonderes Erfolgserlebnis. Der Vorarlbergerin, sechsfache Saisonsiegerin, reichte ein elfter Rang beim dortigen Bewerb im Rahmen der Raw-Air-Serie, um vorzeitig als Gewinnerin des Gesamt-Weltcups festzustehen. Bei zwei noch ausstehenden Springen ist sie von ihrer deutschen Rivalin Katharina Althaus, die gestern Fünfte wurde, nicht mehr einzuholen.

"Ich bin überwältigt. Mein erster Weltcup auf der kleinen Schanze war hier, und nun stehe ich als Gesamtweltcup-Siegerin da. Ich muss das erst einmal alles verdauen, aber es fühlt sich unglaublich gut an", freute sich Pinkelnig.

Nach Daniela Iraschko-Stolz 2014/15 und Sara Marita Kramer in der Vorsaison stellen Österreichs Damen damit wieder eine Gewinnerin der großen Kugel. "Es zeigt, dass wir gut arbeiten", freute sich Cheftrainer Harald Rodlauer.

Der von dichtem Schneefall beeinträchtigte Großschanzenwettkampf ging an die Norwegerin Silje Opseth, die sich um gerade einmal 0,6 Punkte vor Selina Freitag (D) und 6,5 vor Ema Klinec (Slo) durchsetzte. Oslo-Siegerin Chiara Kreuzer wurde als beste Österreicherin Neunte. Die Innviertlerin Julia Mühlbacher landete auf Platz 17, während sich Jacqueline Seifriedsberger (33.) nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren konnte.

Am Mittwoch folgt an gleicher Stelle ein weiterer Bewerb. Am Dienstag (16.10 Uhr, live ORF 1) sind die Herren an der Reihe.

