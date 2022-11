Pinkelnig glänzte auf einer tollen Bühne

Es war das Wochenende der Eva Pinkelnig. Der verfrühte Weltcupauftakt im Skispringen barg auch ohne Schnee viel Gutes, das Beste daran war in meinen Augen die Tatsache, dass den Damen endlich eine würdige Medienbühne zum Start geboten wurde.

Was für eine Freude, der überragend springenden und emotionsgeladenen Vorarlbergerin Pinkelnig bei ihrer Arbeit mit dem gestrigen Sieg und Platz drei am Samstag zuzusehen. Für mich ist die 34-Jährige mit ihrem späten Karrierestart und den überwundenen schweren Verletzungen ein Phänomen, zumal der Damen-Sprungsport in den vergangenen Jahren einen fulminanten Qualitätsschub erfuhr. Der zuvor übliche, weniger aerodynamische Sprungstil gehört längst der Vergangenheit an, "frau" braucht den Vergleich mit den Herren nicht mehr zu scheuen.

Fettners neue Körpersprache

Österreichs Herren überzeugten beim ersten Bewerb auf ganzer Linie. Schon lange nicht mehr ist ein ÖSV-Team so stark und kompakt in einen Weltcupwinter gestartet. Mir imponiert vor allem Manuel Fettner, dessen Körpersprache sich deutlich verändert hat. Er wirkt angriffslustig, weiß, was von ihm erwartet werden kann, und ist nicht mehr so schnell zufriedenzustellen. Allerdings herrschten am Samstag extrem schwierige Bedingungen, auf Schnee hätte so ein Wettkampf mit so viel Niederschlag niemals durchgeführt werden können. Die ÖSV-Adler konnten am Sonntag beim fulminanten Finale nicht mithalten, das soll die Freude am geglückten Auftakt aber nicht schmälern.

Den größten Druck verspürte aber mit Sicherheit die polnische Mannschaft, deren Antreten auf der Heimschanze in Wisla fast zu einem Staatsakt hochstilisiert wurde. Der Stellenwert des Skispringens in Polen ist mit dem in Österreich nicht zu vergleichen, es gilt dort quasi als Nationalsport. Das Team um Neo-Cheftrainer Thomas Thurnbichler hielt dieser Belastung stand, was nicht hoch genug einzuschätzen ist.

Der neue Materialkontrollor Christian Kathol schreckte jedoch nicht davor zurück, den polnischen Superstar Kamil Stoch und den ursprünglich auf dem vierten Platz gelegenen Japaner Ryoyu Kobayashi wegen zu weiter Anzüge zu disqualifizieren. Es spricht für den österreichischen Funktionär, dass er sofort die Grenzen aufzeigt und sich auf keine Diskussionen einlässt.

Es ist schade, dass der Weltcup nun eine längere Pause einlegt, denn dieses Wochenende hat Lust auf mehr gemacht. Für jene Nationen, die zum Auftakt enttäuschten, wie Deutschland (Herren) oder Slowenien (Damen), sind die kommenden Trainingswochen natürlich Gold wert.