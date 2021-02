OBERSTDORF. Wunderdinge sind von Österreichs Langlauf-Team mit Ausnahme der arrivierten Weltklasse-Athletin Teresa Stadlober bei den WM-Bewerben in Oberstdorf wahrlich keine zu erwarten. Und das ist in dem Fall auch gut so. Die Sparte ist nach den Skandalen der vergangenen 15 Jahre ein gebranntes Kind. Heute (9/11.30 Uhr) beim Auftakt, den Einzelsprints in der klassischen Technik, will das neu formierte Team dennoch Flagge zeigen.