ÖSV-Skispringerinnen holten in Trondheim Team-Silber

Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger und Eva Pinkelnig mussten sich am Samstagabend in Trondheim nur den 19,4 Punkte voranliegenden Gastgeberinnen aus Norwegen beugen. Bronze ging deutlich hinter Österreich an Titelverteidiger Deutschland.

