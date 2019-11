Starke ÖSV-Skispringer siegten im Teambewerb

Österreichs Skisprung-Herren Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Jan Hörl und Stefan Kraft haben gleich zum Auftakt der Weltcup-Saison in Wisla zugeschlagen. Das Quartett freute sich am Samstag nach einem zweiten Zwischenrang über den ersten Erfolg in einem Teambewerb seit 9.2.2019 in Lahti.

Ergebnisse vom Weltcup-Auftakt der Skispringer, dem ersten von sechs geplanten Teambewerben, am Samstag in Wisla:

1. Österreich (Philipp Aschenwald 121/133 m - Daniel Huber 125/134 - Jan Hörl 130/114 - Stefan Kraft 127,5/125) 1.018,2 Punkte -

2. Norwegen (Daniel Andre Tande 123/128,5 - Thomas Aasen Markeng 120/118,5 - Marius Lindvik 121/128 - Robert Johansson 129/130,5) 995,7 -

3. Polen (Piotr Zyla 131/117 - Jakub Wolny 123,5/119 - Kamil Stoch 125,5/118 - Dawid Kubacki 126,5/120,5) 990,0 -

4. Slowenien (Anze Lanisek 127,5/123 - Anze Semenic 119,5/124 - Timi Zajc 131,5/120,5 - Peter Prevc 115,5/128) 979,3 -

5. Deutschland (Richard Freitag 121,5/122 - Markus Eisenbichler 123,5/122,5 - Stephan Leyhe 121/123,5 - Karl Geiger 130/120) 972,6 -

6. Japan (Yukiya Sato 126/117,5 - Naoki Nakamura 117,5/125,5 - Junshiro Kobayashi 114/117 - Ryoyu Kobayashi 118/128,5) 947,0 - 7. Schweiz 830,1-

8. Finnland 700,4 -

9. Tschechien 331,2 -

10. Russland 298,1

