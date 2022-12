ÖSV-Quintett startet bei der Tour de Ski

Der Österreichische Skiverband hat ein Langlauf-Quintett für die am 31. Dezember in Val Müstair beginnende Tour de Ski nominiert: Teresa Stadlober, Lisa Unterweger, Benjamin Moser, Lukas Mrkonjic und den Hohenzeller Philipp Leodolter, der ebendort am 1. Jänner 2021 sein Weltcup-Debüt gefeiert hat. Der 25-Jährige trägt Zuversicht in sich – auch wegen der guten Saisonvorbereitung mit größeren Umfängen und starkem Fokus auf Krafttraining. "Da habe ich deutlich besser abgeschnitten als vorher." Weltcup-Luft schnupperte Leodolter im Dezember in Beitostölen (Nor), wo er die Ränge 50 (Sprint) und 65 (10 km, jeweils klassisch) belegte.

Michael Föttinger und Mika Vermeulen verzichten auf die Tour de Ski, weil sie nach gesundheitlichen Problemen noch nicht auf der Höhe sind. Topfit ist hingegen Teresa Stadlober: "Ich fühle mich gut, die paar Tage zu Hause waren auch sehr angenehm", sagte die Salzburgerin. "Man darf sich keine Wunderdinge erwarten, die Top Ten sind mein großes Ziel. Ich habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass mir die Tour durchaus liegt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.