ÖSV-Quartett im Angriffsmodus

"Vor zehn Jahren war ich das letzte Mal rennmäßig hier. Die paar Erinnerungen, die ich noch habe, sind gut", sagte Cornelia Hütter, die Zweite von Lake Louise. Nach der Absage der Abfahrtstrainings wegen teils zu weicher Schneeverhältnisse findet nun heute (11 Uhr, ORF 1) und am Sonntag (11.30 Uhr, ORF 1) ein Super-G statt. Österreichs vier stärkste Super-G-Fahrerinnen in diesem Winter waren Mirjam Puchner, die Sechste der Disziplinenwertung ist, Hütter (7.), Ramona Siebenhofer (10.) und Nicole Schmidhofer (11.). "Sie haben bis jetzt eine gute Saison gehabt. Ich erwarte mir, dass sie mit Spaß und Freude Ski fahren und hoffentlich vorne mitfahren", erklärte ÖSV-Frauen-Rennsportleiter Thomas Trinker. Das Training funktioniere, die Damen seien bereit. Die schwierige Strecke komme jenen entgegen, die "technisch gut fahren".

"Die richtige Entscheidung"

Dass St. Anton um eine Abfahrt umfällt, war aus der Sicht von Hütter nach der Besichtigung naheliegend. "Es waren Tore dabei, die okay waren – andere waren unmöglich", sagte die Steirerin: "Ein Grieß so wie Zucker. Es hat nicht gebunden. Von der Sicherheit her war es definitiv die richtige Entscheidung." Für die Peilsteinerin Elisabeth Reisinger, die nach sechswöchiger Verletzungspause wieder auf Skiern steht, kommen die St.-Anton-Rennen noch zu früh.

