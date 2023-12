ÖSV-Biathlon-Team in Weihnachtspause mit Aufholbedarf

Felix Leitner kam im elitären 30er-Feld nur auf Platz 27, David Komatz belegte mit Rückenproblemen Rang 29. Tamara Steiner wurde als einzige ÖSV-Vertreterin im Frauenrennen Letzte. Die Siege gingen erneut an Justine Braisaz-Bouchet und Johannes Thingnes Bö.

Laegreid vom Massenstart ausgeschlossen

Die Französin gewann auch das dritte Schweiz-Rennen. Bö feierte den dritten Erfolg in den jüngsten vier Bewerben, diesmal vor zwei Teamkollegen. Obwohl mit Sturla Holm Laegreid im letzten Rennen am WM Schauplatz von 2025 einer seiner Teamkollegen fehlte. Der Gesamtweltcupdritte musste aufgrund eines gefährlichen Zwischenfalls im Teamhotel mit einer versehentlichen Schussabgabe zuschauen. Der 26-Jährige hatte am Freitag in der Unterkunft während einer Trockenübung vor dem Sprintwettkampf eine Patrone aus seinem vermeintlich ungeladenen Gewehr abgefeuert. Das Projektil schlug in eine Wand ein. Verletzt wurde dabei niemand.

Aufgrund des eklatanten Verstoßes gegen die Sicherheitsbestimmungen wurde der am Vortag von der Schweizer Polizei einvernommenen Laegreid vom Massenstart ausgeschlossen. Die IBU kündigte außerdem weitere Untersuchungen des Zwischenfalls in Zusammenarbeit mit Schweizer Behörden an und behielt sich weitere Sanktionen gegen den Norweger vor. Auch eine Geldstrafe droht ihm. Man werde Laegreid wegen "unvorsichtigen Umgangs mit Waffen" anzeigen, sagte ein Polizeisprecher.

Norweger nach Anzeige reumütig

Laegreid zeigte sich in einer IBU-Mitteilung reumütig. "Dieser Vorfall tut mir zutiefst leid und ich entschuldige mich aufrichtig bei der gesamten Biathlon-Familie, meinen Teamkollegen und dem Hotelbesitzer für das, was passiert ist. Dies ist eine brutale Erinnerung für mich und alle Biathlon-Athleten, wie wichtig Sicherheitsrichtlinien wirklich sind", wurde der Norweger zitiert. Der Staffelolympiasieger hatte am Samstag in der Lenzerheide-Verfolgung als Dritter und in der Vorwoche in Hochfilzen als Zweiter seine ersten Podestplätze der Saison geholt.

Von ebensolchen fand sich das ersatzgeschwächte ÖSV-Team in der Schweiz weit entfernt. Dementsprechend war im Massenstart nur ein Trio startberechtigt. Bis zur Fortsetzung Anfang Jänner in Oberhof hat man zwei Wochen Zeit, um an Defiziten zu arbeiten. Lisa Hauser fehlte in Lenzerheide wegen eines grippalen Infektes.

