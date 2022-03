Österreichs Team flog an der Medaille vorbei

Gold ging mit dem Rekordvorsprung von 128 Zählern an die Slowenen Domen und Peter Prevc, Timi Zajc und Anze Lanisek. Deutschland holte Silber.

"Es tut echt weh, sechs Punkte nach acht Flügen", sagte Kraft, der am Samstag auf der größten Anlage der Welt nur dem Norweger Marius Lindvik, vor wenigen Wochen schon Großschanzen-Olympiasieger, sowie dem Slowenen Zajc den Vortritt lassen musste. Michael Hayböck landete an der siebten Stelle. Der Theninger, der vor der Saison am Rücken operiert wurde, war damit hochzufrieden. "Unglaublich schön, dass ich wieder dabei bin und der Körper hält."

Gestern war dann keiner aus dem ÖSV-Team, dem neben Kraft auch Hayböck, Ulrich Wohlgenannt und Manuel Fettner angehörten, so richtig happy mit dem Ergebnis. Zur Halbzeit war man noch auf Rang drei vor Norwegen gelegen. Doch im letzten Durchgang landete Kraft bei 220 Metern, der vor ihm gesprungene Lindvik schaffte 13,1 Punkte mehr als der 28-Jährige. "Natürlich sind wir alle enttäuscht", sagte Fettner, der Olympia-Zweite von der Normalschanze. Und: "Es wäre sicher viel drinnen gewesen, wobei man sagen muss, die Slowenen sind massiv weit entfernt." Wohlgenannt war für den im Einzel nicht überzeugenden Daniel Huber zum Zug gekommen und brachte wie Hayböck eine solide Leistung.

Nun folgt Fliegen in Oberstdorf

Unangetastet blieb bei der viertägigen Flugshow der Weltrekord von Kraft, den er vor fünf Jahren ebenfalls in Vikersund aufgestellt hatte: 253,5 Meter. Weil diesmal der Aufwind fehlte. Mit der Flug-WM ist die Saison der Skispringer aber noch lange nicht vorbei. Kommendes Wochenende geht es auf die Flugschanze von Oberstdorf, danach folgt das traditionelle Finale in Planica. Für Ryoyu Kobayashi (1478 Punkte) und Karl Geiger (1420) geht es noch um das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Siegers.