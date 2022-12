Österreichs "Adler" in Tournee-Form

Bei der gestrigen Generalprobe in Engelberg landeten gleich drei ÖSV-Adler – Manuel Fettner (2.), Stefan Kraft (6.) und dessen Zimmerkollege Michael Hayböck (7.) – in den Top Sieben. "Das war ein guter Wettkampf, der uns viel Selbstvertrauen geben sollte", sagte Fettner, den 3,2 Punkte von Sieger Dawid Kubacki trennten. Der Pole reist nach der kurzen Weihnachtspause nicht nur als Weltcup-Führender, sondern auch als Topfavorit nach Oberstdorf, wo man auch den Slowenen Anze Lanisek (Erster am Samstag, Dritter gestern) auf dem Zettel haben muss.

Salzburg heute: Kraft bereit für Vierschanzen-Tournee

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper