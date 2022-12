Österreich muss wieder auf einen Kraft-Akt hoffen

Kann Stefan Kraft in Garmisch Boden gutmachen?

Ausverkaufte Stadien, jubelnde Fans, extrem spannende Wettkämpfe – die Vierschanzentournee verbreitet derzeit zusätzlich zum Jahreswechsel Feierstimmung. Drei von vier Favoriten dürfen gelassen auf das neue Jahr anstoßen: Für Halvor Egner Granerud, Dawid Kubacki und Stefan Kraft stehen die Chancen auf den Gesamtsieg nach dem schwierigen Auftaktwettkampf in Oberstdorf gut. In fast aussichtsloser Position befindet sich vor dem Neujahrsspringen in Garmisch (Sonntag, 14 Uhr, ORF 1) Anze Lanisek.