Nur Lisa Hauser ist bereit für ein Schützenfest

Rechtzeitig vor dem Eintreffen des Biathlon-Zirkus legte sich Hochfilzen gestern noch ein winterliches Kleid zu. Es scheint alles angerichtet für ein weiteres Schützenfest in der beschaulichen 1120-Einwohner-Gemeinde im Tiroler Pillerseetal, wo ab Donnerstag nach zwei Corona-bedingten Jahren ohne Fans wieder Zuschauer zugelassen sind. Ob auch die heimischen Skijäger bereit sind, muss sich erst weisen. Die Lokalmatadorin scheint aber in Form: Lisa Hauser gewann beim Auftakt in Kontiolahti überraschend den Sprintbewerb.

Ein Besuch beim Masseur, dazu Zeit verbringen mit Freund Lorenz, den sie die letzten Wochen nicht sehen konnte: Hauser geht es in der Vorbereitung auf die Heimbewerbe vor dem Rummel mit 20.000 erwarteten Biathlonfans noch einmal ruhig an. Zu große Erwartungen will sie vorerst einbremsen: "Meine Leistungen in den nächsten Wochen werden aufgrund meines fehlenden Trainingsumfangs sicherlich ein Auf und Ab sein", sagt die 28-Jährige und spricht damit die vielen verpassten Trainingswochen aufgrund gesundheitlicher Probleme an.

Bis dato ist ein achter Rang im Massenstart 2020 das beste Ergebnis, das sie in Hochfilzen zu Buche stehen hat. "Da habe ich sicher noch Luft nach oben", sagt die Massenstart-Weltmeisterin.

Viel Luft nach oben

Das haben aber vor allem noch die ÖSV-Herren. Nur mit dem vierten Staffelrang letzten Freitag wussten Felix Leitner und Co. zu überzeugen. In allen drei Einzel-Bewerben landeten die Heimischen im geschlagenen Feld.