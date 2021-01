Nur gemeinsam siegreich

Während Österreichs Skispringer in dieser Saison noch ohne Einzelsieg sind, entschieden die ÖSV-Adler am Samstag in Zakopane (Pol) auch das zweite Teamspringen dieses Winters für sich. Ohne Zugpferd Stefan Kraft, der seinem lädierten Rücken eine Pause gönnte, setzte sich das ÖSV-Quartett in der Besetzung Michael Hayböck, Jan Hörl, Philipp Aschenwald und Daniel Huber überraschend vor den favorisierten Lokalmatadoren aus Polen und Norwegen durch. Zum Saisonauftakt hatten die Österreicher im November ebenfalls beim Teamspringen in Wisla triumphiert.

Im gestrigen Einzel konnten die Österreicher dann nur teilweise an ihre Leistungen vom Vortag anschließen. Am besten gelang das Daniel Huber, der als Vierter nur um vier Punkte das Podest verpasste. Der Norweger Marius Lindvik holte seinen ersten Saisonsieg vor Anze Lanisek (Slo) und Robert Johansson (Nor).

"Ich bin sehr glücklich, weil ich hier so viele Sprünge auf konstant hohem Niveau gezeigt habe", sagte der 28-jährige Huber, für den es nach Wisla (Teamsieg und 3. im Einzel) in dieser Saison ein weiteres Mal in Polen gut klappte. "Vielleicht ist Polen einfach ein gutes Pflaster für mich", sagte der Salzburger. "Klar wäre es schön gewesen, auf dem Podest zu landen, aber es ist kein Wunschkonzert, da braucht es zwei blitzsaubere Sprünge, dass sich das ausgeht."

"Warum nicht gleich so?"

Nachdem Hayböck am Samstag noch als Startspringer geglänzt hatte, verpatzte der Kirchberg-Theninger im Einzel den ersten Durchgang (25.). Mit einem 138,5-Meter-Satz im zweiten verbesserte sich Hayböck noch auf Endrang 14. "Warum nicht gleich so?", sagte der 29-Jährige in die TV-Kamera im Auslauf. Die durchwachsene Leistung passte zum bisherigen Saisonverlauf des Oberösterreichers, der im Gesamtweltcup an der 17. Stelle liegt. Damit ist er hinter Huber (11.) und Kraft (16.) derzeit drittbester Österreicher. Weltcup-Leader Halvor Egner Granerud sprang in Zakopane als 23. nur hinterher.

Für die übrigen ÖSV-Adler lief es gestern eher enttäuschend: Der bei der Tournee noch um Spitzenplätze mitspringende Aschenwald kam über Platz 20 nicht hinaus, Hörl wurde 28. Der nach seiner Disqualifikation von Bischofshofen wieder ins Aufgebot zurückgekehrte Gregor Schlierenzauer (38.) verpasste den zweiten Durchgang. So weit kam Maximilian Steiner gar nicht. Der Ebenseer wurde wie Polens Piotr Zyla wegen eines nicht regelkonformen Anzugs für die Bewerbe ausgeschlossen. Weiter geht es kommende Woche in Lahti (Fin). (pue)