Norwegens Loipen-Superstar disqualifiziert

Der zweimalige Olympiasieger hatte erst im Mai 2019 seinen Führerschein wiederbekommen, nachdem er wegen einer Alkoholfahrt und Fahrerflucht zu einer Strafe mit Fußfesseln verurteilt worden war.

Auch 2020 kam er deswegen wieder mit der Justiz in den Clinch. Vergleichsweise harmlos ist das, was dem Norweger, der im Weltcup nicht mehr mitläuft, aber in der Ski-Classics-Serie, der auch etwa der legendäre Wasalauf angehört, nun sein Glück versucht.

In einem der letzten Vorbereitungsrennen auf das große Saisonziel, dem Jizerska50 im tschechischen Riesengebirge, wurde Northug am vergangenen Sonntag disqualifiziert. Er hatte im in der klassischen Technik ausgetragenen Rennen verbotenerweise einige Skating-Schritte angewendet. TV-Kameras hatten dies festgehalten und den 37-Jährigen überführt.

