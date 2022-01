Norwegen gehen die Springer aus

Mit Johann Andre Forfang ist nach Daniel Andre Tande und Fredrik Villumstad ein dritter Norweger coronapositiv. Dazu befindet sich der zuletzt zweimal siegreiche Marius Lindvik als enge Kontaktperson ebenso in Quarantäne. Weil Robert Johansson wegen Rückenproblemen ausfällt, bleibt Stöckl mit Halvor Egner Granerud für die Bewerbe am Wochenende in Titisee-Neustadt nur noch ein Topspringer übrig. Die Qualifikation entschied gestern Cene Prevc (Slo) für sich, bester Österreicher war Philipp Aschenwald (11.).