Nordische Weltcups in Lillehammer abgesagt

Wie der Weltverband FIS am Donnerstag mitteilte, machen es die wegen der Coronavirus-Pandemie angekündigten Reise-Restriktionen für Norwegen unmöglich, die für den 12. bis 14. Februar terminierte Veranstaltung durchzuführen. Auch die für jenes Wochenende geplanten Kombinierer-Weltcups von Frauen und Männern entfallen. Am Mittwochabend hatte Norwegens Regierung über die verschärften Einreisebeschränkungen in das Land informiert. Demnach werden ab Mitternacht in der Nacht zum Freitag die Grenzen aus Bedenken vor mutierten Coronavirus-Varianten für praktisch alle Personen geschlossen, die nicht im Land wohnen.

