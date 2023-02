Nordische Kombination: Steirerin Hirner in Schonach Weltcup-Achte

Die 20-Jährige kam nach ihrem Sprungsieg 30,6 Sek. vor Landsfrau Ida Marie Hagen ins Ziel des 5-km-Langlaufs. Nathalie Armbruster (GER) wurde Dritte (+38,7). Die Steirerin Lisa Hirner belegte nach Sprungrang zwölf Platz acht (+1:24,5), die Tirolerin Annalena Slamik wurde 13. (+2:18,8), die Salzburgerin Claudia Purker 18. (+3:05,5).

Bei den Männern starten nach dem Springen um 14.15 Uhr der Salzburger Mario Seidl (102,0 m) und der Tiroler Johannes Lamparter (104,0) von der Spitze weg in den 10-km-Langlauf. Der nach dem Springen 34 Sekunden vor dem ÖSV-Duo gelegene Japaner Ryota Yamamoto geht nicht in die Loipe. Jens Luraas Oftebro (NOR) und Julian Schmid (GER) als die wohl härtesten Konkurrenten Lamparters um den Sieg liegen vor der Entscheidung 27 bzw. 29 Sekunden hinter Lamparter.

