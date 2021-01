NordicSkiteam-Kombinierer eine Medaillen-Bank

Auf die beiden für das NordicSkiteam Salzkammergut (NTS) startenden Nordischen Kombinierer Sigrun Kleinrath aus Altmünster und Nikolaus Mair aus Bad Ischl ist derzeit in puncto Stockerlplätze und Medaillen eindeutig Verlass: Beide Athleten begannen das neue Jahr so, wie sie das alte beendet hatten – in den Top 3.

Beim Austriacup in Ramsau am Dachstein überholte Sigrun nach Rang zwei im Springen als bessere Langläuferin die Siegerin des Springens in der Loipe und sicherte sich abermals den Gesamtsieg.

Auch Nikolaus Mair lag nach dem Springen, in dem er mit 92 Metern die Tageshöchstweite erzielt hatte, auf dem zweiten Platz. Auf der Weltcupstrecke in der Ramsau war ihm dieser Rang auch im Endklassement nicht zu nehmen. Der Lohn war das zweithöchste Podest auf dem Siegerstockerl.

Vorn dabei waren auch die Spezial-Skispringer des NTS Salzkammergut, Kathi Ellmauer und Florian Mittendorfer. Ellmauer belegte in der Damenklasse Rang vier, Mittendorfer wurde Fünfter in der Allgemeinen Klasse. (gs)

