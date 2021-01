Neujahrs-Springen: Aschenwald in Garmisch Halbzeit-Fünfter

Dem Tiroler fehlen im zweiten Bewerb der Vierschanzentournee nach dem ersten Durchgang zwölf Punkte auf den führenden Norweger Halvor Egner Granerud. Auf einen Podestplatz sind es 4,8. Stefan Kraft kam 18,1 Zähler hinter Granerud unmittelbar nach Daniel Huber nicht über Zwischenrang 13 hinaus.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Der nach seinem Oberstdorf-Sieg in der Tournee-Wertung voranliegende Deutsche Karl Geiger reihte sich hinter Kraft nur auf Platz 14 ein. Hinter Granerud auf den Rängen zwei und drei lauern die Polen Dawid Kubacki und Kamil Stoch. Vierter ist der Deutsche Markus Eisenbichler. Wie schon in Oberstdorf vorzeitig ausgeschieden ist Michael Hayböck. Der Skiflug-WM-Vierte aus Oberösterreich landete nur an der 34. Stelle.