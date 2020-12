Neuer Corona-Cluster bei den ÖSV-Adlern

Den norwegischen Dreifachsieg von Granerud, Johansson und Lindvik beim gestrigen zweiten Skisprung-Weltcup in Nischni Tagil (Rus) konnten die Österreicher nur vor dem Fernseher mitverfolgen. Zum zweiten Mal in dieser Saison haben positive Corona-Tests Österreichs Adler aus dem Spiel genommen. Konkret ging es um Daniel Huber (2. beim Springen am Samstag), Thomas Lackner (4.), Manuel Fettner und Jan Hörl. Der ÖSV zog daraufhin das gesamte Team vom gestrigen Bewerb zurück. Davon betroffen war unter anderen der Mühlviertler Markus Schiffner, dessen Test negativ ausgefallen war. Mit Sandro Pertile lieferte auch der FIS-Renndirektor ein positives Ergebnis ab.

Erst am 25. November waren Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald sowie Cheftrainer Andreas Widhölzl nach positiven Testungen in Heimquarantäne geschickt worden. Dass das Virus nun auch im nach Nischni Tagil entsendeten Aufgebot umgeht, stellt das ÖSV vor gleich mehrere Probleme. Erstens legt es Mängel im eigenen Hygienekonzept nahe. Mit Robert Treitinger wurde zuletzt bereits der Co-Trainer wegen Nichteinhaltung der Corona-Regeln entlassen. Zweitens droht bei den neuen Corona-Fällen, dass die Betroffenen ihre Quarantäne in Russland absitzen müssen. Die Möglichkeit eines Flugs in die Heimat werde geprüft, sagte der für die Springer verantwortliche ÖSV-Direktor Mario Stecher dem ORF.

Drittens hat dies unmittelbare Auswirkungen auf Österreichs Aufgebot für die am Donnerstag beginnende Skiflug-WM in Planica. "Für dieses in Russland befindliche Team ist die WM definitiv gelaufen", stellte Stecher klar.

Man habe aber immer noch die Möglichkeiten, gut aufgestellt zur WM anzureisen, heute würden in Innsbruck und Salzburg die notwendigen, abschließenden PCR-Tests anstehen. So auch für Gesamtweltcupsieger Kraft, der sich mit einem Video aus dem "Hausarrest" meldete. "Mein Fitnesszustand ist bei Weitem noch nicht so, dass ich Bäume ausreißen könnte", sagte er. Er erzählte von Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, einem Ausschlag am Bauch und Problemen mit den Nebenhöhlen. "Es ging mir nicht sehr gut. Ich gebe alles, dass ich es irgendwie für die Skiflug-WM hinkriege. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und wird eine Last-Minute-Entscheidung."

Wo sich die Springer auf der Reise nach Russland oder in Russland angesteckt haben, könne man sich nicht erklären, sagte Stecher. Es habe vor der Anreise und nach Ankunft am Flughafen PCR-Tests gegeben, die allesamt negativ waren. Das Team sei in einer Bubble mit den anderen Nationen in einem Charter gereist, man habe überall FFP2-Masken getragen. "Es ist eine sehr, sehr traurige Nachricht."

Die Kolumne von Ex-ÖSV-Cheftrainer Alexander Pointner lesen Sie auf nachrichten.at